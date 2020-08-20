ВЭС за Т65,3 млрд строят в Алматинской и Акмолинской областях

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Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «Самрук-Энерго» начинает строительство двух ветровых электрических станций (ВЭС): в Алматинской и Акмолинской областях общей стоимостью около Т65,3 млрд, сообщает корреспондент КазТАГ.

Начаты строительно-монтажные работы на площадке «ветровой электрической станции в Шелекском коридоре, мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Приблизительная стоимость проекта с НДС – Т37,4 млрд», — сообщили КазТАГ в пресс-службе холдинга в четверг.

Станция будет состоять из 24 ветроэнергетических установок (ВЭУ) суммарной мощностью 60 МВт, подстанции и линий электропередач. Ожидается, что ВЭС будет вырабатывать 225 750 тыс. кВт/ч электроэнергии в год.

«Вторая ветровая электростанция расположена в районе Ерейментау Акмолинской области. На ее площадке планируется установить 11 ВЭУ, суммарной установленной мощностью 50 МВт производства германской фирмы ENO Energy GmbH. Примерная стоимость ВЭС — около Т27, 9 млрд», — сказал сотрудник пресс-службы.

Электроэнергия, вырабатываемая на новых ВЭС в Алматинской и Акмолинской областях будет поступать в национальную электрическую сеть Казахстана.

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