Названы планируемые условия для участия в госзакупках через электронный магазин в РК

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Названы планируемые условия для участия в государственных закупках через электронный магазин в Казахстане, сообщил директор департамента законодательства государственных закупок Сабит Ахметов.

«В целях минимизации коррупционных рисков нами прорабатывается вопрос о введении новых способов закупок через электронный магазин. В условиях развития электронной коммерции введение данного способа является весьма актуальным. Сейчас данный подход к закупкам апробируется нами в пилотном режиме на товарах, стоимость которых не превышает 100 МРП», — сказал Ахметов на брифинге в пятницу.

При этом он пояснил, что существующие интернет-магазины будут интегрироваться с вэб-порталом госзакупок.

«Закупка товаров через электронный магазин осуществляется посредством вэб-портала, который интегрируется с действующими на рынке интернет-магазинами. Особенностью электронного магазина является то, что этот способ закупки предоставляет заказчику свободу выбора нужного ему товара. При этом поставщик такого товара определяется на основе наименьшей цены», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что закупки национальных компаний предлагают внедрить в Казахстане через электронный магазин.