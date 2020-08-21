Перемены в школах РК пообещали организовать в разное время для разных дежурных классов

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Перемены в школах Казахстана планируется организовать в разное время для разных дежурных классов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Родители должны сопровождать детей до входных дверей школы перед началом учебного дня и от наружных дверей школы до дома после завершения учебного дня. Продолжительность уроков в дежурных классах – 40 мин. Перемены между уроками будут организованы в разное время для разных классов», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заверили в МОН, в классах будут проводить влажную уборку после каждого второго урока, а в коридорах и холлах – после каждой перемены.

«Работа столовых и буфетов в школах приостанавливается. Школы обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками для обработки обуви и санитайзерами. Требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной форме или в другой удобной одежде», — добавили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что к обучению в дежурных классах допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний (о чем указывается в заявлении).

«Предусмотрено ежедневное измерение температуры у школьников и педагогов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек. Заявления принимают классные руководители через доступные средства связи.Дежурные классы начнут формировать с 25 августа», — уточнили в МОН.