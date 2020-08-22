Нур-Султан. 22 августа. КазТАГ — Возобновляется курсирование пассажирского поезда из Нур-Султана в Алматы, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает о возобновлении движения пассажирского поезда №4/3 Нур-Султан-Нурлы жол – Алматы-2 отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 25, 27, 29 августа и 1, 3, 5, 7, 9, 11 сентября, прибытием/отправлением из Алматы-2 26, 28, 30 августа и 2, 4, 6, 8, 10, 12 сентября, прибытием в Нур-Султан-Нурлы жол 27, 29, 31 августа и 3, 5, 7, 9, 11, 13 сентября», — говорится в сообщении в субботу.

Также сообщается, что назначены дополнительные рейсы пассажирского поезда №68/67 Нур-Султан-Нурлы жол – Оскемен-1 (Усть-Каменогорск – КазТАГ) отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 26, 30 августа и 3, 7, 11 сентября, прибытием/отправлением из Оскемен-1 27, 31 августа и 4, 8, 12 сентября, прибытием в Нур-Султан-Нурлы жол 28 августа и 1, 5, 9, 13 сентября.

«Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно получить по справочному телефону 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)», — резюмируется в сообщении.