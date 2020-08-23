Крупный пожар на территории нацпарка в Карагандинской области тушили с помощью вертолета

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Караганда. 23 августа. КазТАГ — Крупный пожар на территории лесопокрытой полосы Каркаралинского государственного национального природного парка (КГНПП) в Карагандинской области тушили с помощью вертолета, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

«22 августа в 11.22 в Каркаралинском районе в Нуркенском сельском округе произошло возгорание сухой травы на площади более 3,5 тыс. га, в том числе лесопокрытой полосы Каркаралинского государственного национального природного парка на площади порядка 23 га. В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, КГНПП и добровольные противопожарные формирования в количестве 130 человек, 25 единиц техники, одного вертолета», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что принятыми мерами пожар был ликвидирован в 20.10.

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