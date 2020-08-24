Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Ограничения на пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией планируют снять 27 августа, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что министерством проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами.

«Вопрос снятия ограничений координируется с министерством здравоохранения Турции и учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Напомним, 7 августа посольство Турции в РК сообщило о том, что 5 августа ТР приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Отмечалось, что данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. Как пояснили турецкие дипломаты, после принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений.

8 августа Казахстан попросил Турцию заранее предупреждать о таких решениях, как приостановка авиасообщения.