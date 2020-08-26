Нур-Султан. 26 августа. КазТАГ — Осенний призыв в армию начинается в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Начинается «Осенний призыв» в армию. (…) С сентября по декабрь планируется провести работу по осеннему призыву граждан на срочную воинскую службу. Администрация молодого пополнения, состоящая из должностных лиц, которые работают с новобранцами, должна быть назначена из числа наиболее подготовленных и добросовестных офицеров, сержантов по контракту, способных обеспечить высокий уровень учебного процесса, воинскую дисциплину в подразделениях», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что все мероприятия по призыву граждан на срочную службу должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Министр (обороны Нурлан Ермекбаев – КазТАГ) поручил до начала призыва молодого пополнения привести в соответствие казарменно-жилищный фонд, банно-прачечные комбинаты, столовые, учебно-материальную базу», — следует из сообщения.

Как сообщается, глава оборонного ведомства подверг жесткой критике начальника главного управления расквартирования войск за несоблюдение сроков ремонта солдатской столовой в одной из войсковых частей Караганды.

«Проблема заключается в процессе расторжения договора с недобросовестным субъектом оказания услуг. Нурлан Ермекбаев потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос ремонта столовой», — отмечается в сообщении.

По данным минобороны, на прошлой неделе произведен отбор в военные учебные заведения Республики Казахстан и Российской Федерации.