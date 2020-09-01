Факторно-балльную шкалу для оценки работы госслужащих введут в Казахстане

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Факторно-балльную шкалу для оценки работы государственных служащих введут в Казахстане.

«Низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого. Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потере компетенций, инициативы и самое главное – к коррупции. Поэтому с 1 июля 2021 года следует внедрить факторно-балльную шкалу», — сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он считает, что внедрение данной шкалы «приведет к усилению ответственности и мотивации госслужащих».

«Мы остро нуждаемся в новых кадрах – профессиональных, со свежими взглядами и инициативами. Госслужба не должна превращаться в закрытую касту. В то же время важно обеспечить преемственность и институциональную память, не допуская падения профессиональных и этических требований», — подчеркнул Токаев.