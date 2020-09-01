Первая потеря Казахстана в квалификации футбольной Лиги Европы, велогруппа «Астана» на супермногодневке «Тур де Франс», наши теннисисты на US Open и накануне старта хоккейного сезона

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: «Кайрат» продолжает, «Ордабасы» выбывает

На минувшей неделе состоялись игры первого квалификационного раунда Лиги Европы. В каждой из пар победитель выявлялся в одном матче. На этой стадии от Казахстана выступали два клуба – алматинский «Кайрат» и шымкентский «Ордабасы», серебряный и бронзовый призеры прошлогоднего первенства страны. Причем оба принимали соперников на своих домашних аренах.

Команде из нашей южной столицы противостоял армянский «Ноа» (другой вариант написания — «Ной», связанный, видимо, с именем библейского персонажа), который был образован всего три года назад, но уже успел стать серебряным призером национального чемпионата и обладателем Кубка. Гости оказались не робкого десятка – они сразу дали понять, что не собираются отсиживаться в обороне и даже первыми забили гол. Но вскоре Гулжигит Алыкулов сравнял счет, а затем свое веское слово сказал «звездный» новичок «Кайрата» Вагнер Лав. 36-летний нападающий, некогда блиставший в московском ЦСКА и сыгравший два десятка матчей за национальную сборную Бразилии, сделал «дубль», а в конце встречи один из защитников гостей отметился автоголом – 4:1.

На снимке: Вагнер Лав (фото с сайта ФК «Кайрат»)

«Ордабасы» же разочаровал. В поединке с румынским «Ботошани» шымкентцы уже на 12-й минуте получили возможность открыть счет, но опытнейший Диакате не реализовал пенальти. В середине первого тайма соперники трижды заставляли друг друга начинать с центра поля, причем дважды это удалось гостям. После перерыва хозяева имели немало возможностей восстановить равновесие, а в уже компенсированное время Токтар Жангылышбай упустил почти стопроцентный момент. В итоге поражение «Ордабасы» – 1:2.

Таким образом, из двух наших клубов в следующий раунд прошел только один. Там к нему присоединятся «Астана» (она выбыла из квалификации Лиги чемпионов, проиграв 19 августа брестскому «Динамо» на его поле со счетом 3:6) и кызылординский «Кайсар», который в прошлом году завоевал Кубок РК.

Вчера состоялась жеребьевка. В соперники «Астане» досталась черногорская «Будучность», а «Кайсару» – кипрский АПОЭЛ. С кем будет играть «Кайрат», пока неизвестно, поскольку победитель пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Железничар» (Босния) определится позже. Матчи второго раунда запланированы на 17 сентября.

Велоспорт: стартовала главная гонка года

В минувшую субботу стартовала супемногодневка «Тур де Франс». Обычно она идет второй по хронологии после «Джиро», но итальянский гранд-тур в нынешнем году пришлось перенести на более поздний срок, поэтому французская «Большая петля» стала первой в календаре.

«Астана» заявила на нее следующий состав: казахстанец Алексей Луценко, колумбийцы Мигель Анхел Лопес и Харольд Теджада, испанцы Луис Леон Санчес, Омар Фрайе, братья Горка и Йон Исагирре, а также канадец Уго Хул. Команда будет работать на своего капитана Лопеса, который должен побороться за высокое место в генеральной классификации. 26-летний колумбиец в 2018-м стал третьим на двух супермногодневках – «Джиро» и «Вуэльте» – и сейчас находится в расцвете сил. Но главными фаворитами считаются его соотечественник прошлогодний победитель «Тур де Франс» Эган Берналь из «Ineos», словенец Примож Роглич и голландец Том Дюмулен из «Jumbo-Visma», француз Тибо Пино из «Groupama-FDJ». Также есть колумбиец Наиро Кинтана из «Arkea-Samsic», британец Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott», юный словенец Тадей Погачар из «UAE-Emirates», сенсационно ставший бронзовым призером «Вуэльты-2019»…

На снимке: Алексей Луценко и Мигель Анхел Лопес

Позади три этапа. На втором из них, воскресном, активность проявил Луценко, который в итоге финишировал 7-м. А сегодня ожидаются первые более или менее серьезные «разборки» в горах. В общем зачете лидирует француз Жюльен Алафилипп из «Quickstep». Но все фавориты, да и Луценко проигрывают ему всего 17 секунд. Впереди еще почти три недели – многодневка завершится 20 сентября.

Теннис: первые победы и первое поражение

Cыграны первые матчи на открытом чемпионате США – втором в нынешнем году турнире «Большого шлема» (он должен был быть четвертым, но из-за пандемии «Ролан Гаррос» перенесли на октябрь, а Уимблдонский и вовсе отменили). Поединки проходят без зрителей.

В женском одиночном разряде среди 32-х «сеяных» оказались сразу две представительницы Казахстана – совсем еще молодая Елена Рыбакина (благодаря отличным результатам, показанным в начале нынешнего года, она поднялась в женском рейтинге WTA на высокую 17-ю позицию) и Юлия Путинцева (33-я, но из-за того, что от участия в турнире отказалась целая группа сильных теннисисток, она попала в список 32-х). Третья от нашей страны – Зарина Дияс (69-я). Рыбакина уже сыграла свой матч, уверенно разобравшись с украинкой Катериной Заватской (108-я) – 6:3, 6:0. Во втором круге ее соперницей будет американка Шелби Роджерс (93-я). А двум другим нашим девушкам еще предстоит играть в первом раунде, причем тоже с теннисистками из США: Путинцевой будет противостоять Робин Монтгомери (593-я), а Дияс – Бернарда Пера (61-я).

На снимке: Михаил Кукушкин

В мужском одиночном разряде от Казахстана в борьбу на кортах Нью-Йорка вступили Александр Бублик (54-й в рейтинге АТР) и Михаил Кукушкин (90-й). И если второй прошел стартовый раунд, победив в трех сетах венгра Аттилу Балаша (78-й) – 6:4, 7:5, 6:4, то наш молодой теннисист проиграл британцу Кайлу Эдмунду (44-й) – 6:2, 5:7, 5:7, 0:6. Соперником опытного Кукушкина во втором круге станет либо сильный чилиец Кристиан Гарин (19-й), либо малоизвестный американец Улисс Бланш (244-й).

Хоккей: в новый сезон – с новым главным тренером

Завтра в КХЛ начнется регулярный сезон 2020/21. Казахстанский «Барыс» проведет первый свой матч 3 сентября – в столице Латвии он встретится с местным «Динамо». После трех выездных игр наша команда вернется домой, чтобы 10 сентября принять китайский «Куньлунь». Возможно, к тому времени прояснится вопрос о том, будут ли допущены на трибуны зрители – пока применительно к «Барысу» разрешение на это не получено.

На снимке: отец и сын Михайлисы (фото с сайта shaiba.kz)

К чемпионату наши хоккеисты готовились под руководством нового главного тренера – 51-летнего отечественного специалиста Юрия Михайлиса, который родился и состоялся как наставник в нашей стране (кстати, его сын Никита является одним из основных нападающих «Барыса»). Он же, как уже это повелось, возглавит и национальную сборную Казахстана, которая, напомним, пробилась в высший дивизион чемпионата мира.

По сравнению с предыдущим сезоном лига недосчиталась одного клуба – из нее выбыл «Адмирал» (Владивосток). В Восточной конференции, к которой приписан «Барыс», будут играть 12 команд. В стадию «плэй-офф», как обычно, выйдут восемь из них.

Футбол: «Кайрат» уходит в отрыв

В чемпионате Казахстана сыграны матчи 7-го тура. Как и предыдущие, они состоялись в Алматы и Талгаре – нынешнее первенство после своего возобновления в августе проходит не с разъездами, как обычно, а в двух городах. После того, как в конце мая руководство павлодарского «Иртыша» решило снять клуб с турнира, в премьер-лиге осталось 11 команд. Поэтому в каждом туре проводится лишь пять игр.

«Ордабасы» – «Кайрат» 1:3. Все четыре гола были забиты до перерыва. В составе алматинского клуба выделялся Вагнер Лав, который отличился дважды. А точку в матче поставил нападающий национальной сборной Абат Аимбетов, который стал единоличным лидером в споре лучшим бомбардиров (4 гола).

«Астана» – «Тараз» 1:1. Чемпион всех последних лет продолжает спотыкаться почти на ровном месте. На сей раз он не смог выиграть у идущего третьим с конца таблицы жамбылского клуба. Отставание «Астаны» от «Кайрата» увеличилось до четырех очков, если считать потерянные.

«Кайсар» – «Тобол» 2:1. Победитель этого матча поднялся бы на второе место, а поскольку соперники в общем-то равны, игра получилась равной и напряженной. Важную победу кызылординской команде принес великолепный дальний удар Асхата Тагыбергена в «девятку» за 15 минут до конца встречи.

«Окжетпес» – «Шахтер» 1:1. Номинальные хозяева поля ушли от поражения незадолго до финального свистка. Ничейный исход матча оставил их на предпоследней строчке турнирной таблицы.

«Кызылжар» – «Каспий» 1:0. В матче команд, для которых главное – сохранить прописку в высшем дивизионе, удачливее оказался клуб из Петропавловска, который благодаря этой победе поднялся на 8-е место.

Турнирное положение: «Кайрат» – 18 очков (после 7 матчей), «Кайсар» – 13 (6), «Астана» – 11 (6), «Тобол» и «Шахтер» – по 10 (6), «Ордабасы» – 10 (7), «Жетысу» и «Кызылжар» – по 7 (6), «Тараз» – 6 (6), «Окжетпес» – 4 (7), «Каспий» – 3 (7).

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.