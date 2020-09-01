Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 2 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 2 сентября в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 02 сентября ветер западный юго-западный, порывы 15 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«Днем 2 сентября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 2 сентября ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«2 сентября в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау ночью и утром 2 сентября ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 2 сентября в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+38, местами чрезвычайная пожарная опасность», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«Днем 2 сентября в Карагандинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма — 70-75%.

«Во второй половине дня 2 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 2 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 2 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма — 90-100%.