Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» — власти Германии

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что известный российский опозиционер и расследователь Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок», сообщает BBC News.

«В заявлении отмечается, что специалисты бундесвера исследовали анализы Навального с разрешения врачей берлинской клиники «Шарите». Туда российского оппозиционера доставили через два дня после того, как он впал в кому на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. По данным правительства Германии, в лаборатории нашли бесспорные доказательства того, что было применено нервнопаралитическое боевое вещество группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ключевые министры правительства Германии в среду уже провели совещание, на котором определили дальнейшие шаги», — говорится в сообщении в среду.

Власти Германии отмечают, что отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом на территории России — из ряда вон выходящее событие. Правительство ФРГ осуждает покушение на российского оппозиционера и ждет разъяснений от российских властей.

«Германия также планирует сообщить о результатах исследования анализов Навального партнерам по ЕС и НАТО и согласовать общую реакцию на случившееся. Также власти страны намерены связаться с Организацией по запрещению химического оружия», — пишет издание.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что власти Германии не информировали российскую сторону о своих выводах про отравление Навального. По его словам, у России таких данных нет.

Министерство иностранных дел России в свою очередь сообщило, что все еще ждет ответа немецкой стороны на запрос российской генпрокуратуры, просившей предоставить результаты анализов Навального.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитал изирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

Юлия Навальная – супруга известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

24 августа стало известно, что российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.

Стоит отметить, что в 2018 году экс-сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в г. Солсбери. Врачи не обнаружили на пострадавших телесных повреждений. Оба были госпитализированы в реанимацию в состоянии комы. Всего при инциденте пострадали пять человек. Британские власти подозревали, что все они попали под воздействие боевого отравляющего вещества.