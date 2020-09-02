Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Оборудование и расходные материалы на $316 тыс. передали США двум алматинским лабораториям, сообщает пресс-служба американского посольства в Казахстане.

«1 сентября Центральноазиатский офис Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR) передал оборудование и расходные материалы общей стоимостью $316 тыс. двум лабораториям в Алматы. Центральная референтная лаборатория и Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга будут использовать материалы для получения высококачественных образцов и повышения производительности тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в сообщении в среду.

По данным посольства США, в частности, переданы: высокопроизводительная система для проведения ПЦР в реальном времени, наборы для ПЦР-тестирования и наборы для выделения РНК. Эти оборудование и материалы используются для диагностики COVID-19.

Также сообщается, что в октябре CDC/CAR передаст вторую партию оборудования и материалов, включая лабораторный пластик, тестовые наборы и реагенты на сумму более $480 тыс. тем же двум лабораториям, а также филиалам Национального центра экспертизы.

«Мы продолжаем поддерживать наших казахстанских коллег в их борьбе с этой пандемией. Эта последняя поставка представляет собой только часть тех вложений, которые Соединенные Штаты сделали в общественное здравоохранение в Казахстане. Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после ее завершения», — сказал директор CDC/CAR Дэниел Сингер.

Отмечается, что CDC/CAR оказывает поддержку министерству здравоохранения РК с самого начала вспышки путем организации тренингов и предоставления технической помощи в чрезвычайных операциях, при работе в лабораториях, профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями, проверке на контрольно-пропускных пунктах на границе, информировании о рисках и вовлечении сообщества, а также эпиднадзоре.

Кроме того, CDC/CAR переводит технические руководства, опубликованные ведущими международными организациями здравоохранения, на русский язык для распространения.

Первое отделение CDC было открыто в Алматы в 1995 году. На сегодняшний день отделения центров работают в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. CDC работает со всеми министерствами здравоохранения над укреплением потенциала местных лабораторий, эпиднадзора и кадровых ресурсов, чтобы страны могли эффективнее предотвращать, выявлять вспышки заболеваний и реагировать на них.