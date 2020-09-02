Почему Казахстан оказался в окружении банановых республик?

Мы хоть и вошли в список лучших стран, но все равно оказались худшими

Американское издание US News & World Report, претендуя на роль аналитика и главного глобального знатока, отметило на карте мира лучшие страны.

В 2020 году, по мнению составителей рейтинга, лучшей страной стала Швейцария. В ТОП-5 лучших стран также вошли Канада, Япония, Германия и Австралия. В почетной десятке оказались Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Удивляться тому, что эти страны – самые крутые во всех смыслах, не стоит – они постоянно возглавляют различные рейтинги, изредка совершая рокировки, но не покидая позиции первой десятки. И даже неважно, что разные рейтинги берут за основу разный набор оцениваемых данных: эти страны все равно лидеры!

US News & World Report составил свой отчет на основании 9 показателей: развитие предпринимательства, туристическая популярность, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила, качество жизни.

Казахстан – лучший?

А какое место в мировой табели о рангах занимает Казахстан? Здесь есть две хорошие новости и несколько плохих.

Во-первых, Казахстан вошел в рейтинг лучших стран. Во-вторых, он поднялся в этом рейтинге аж на две строчки! Эти два фактора могут составить предмет гордости для пары-тройки ведомств, которые любят отчитываться о международном успехе и своих заслугах.

Однако есть на этом поприще и плохая новость. Наша страна заняла лишь 66 место из 80-ти. Казахстан уступил России (23-е место) и Азербайджану (61-е место).

Казахстан улучшил свое положение по 7 из 9 показателей, хотя это улучшение не столь значительно. Лучшие позиции страна имеет по следующим показателям: военная сила (36-е место), потенциал развития (42-е место) и открытость для бизнеса (65-е место).

Худшими остаются культурное влияние (72-е место), развитие предпринимательства (71-е место), популярность у туристов (70-е место), отношение к собственным гражданам (70-е место), историческое наследие (70-е место).

Эксперты крайне низко оценили развитие системы образования и здравоохранения, культурное влияние. И неприлично высокую оценку получили уровень коррупции и бюрократия.

Но хуже всего, что мы болтаемся где-то в конце списка между Гватемалой (65-е место) и Ганой (67-е место).

Где Гватемала и где Казахстан?

Гватемала – классическая банановая республика. Как известно, основные признаки банановой республики — значительное неравенство в распределении национального продукта, отсталая инфраструктура, образование и экономика, сильная зависимость от иностранного капитала, относительно высокая инфляция, дефицит бюджета и снижающийся курс национальной валюты.

В Гватемале эти признаки выражены очень ярко и являются следствием структуры экономики. В сельском хозяйстве страны занята половина работающего населения (14% ВВП), 15% — в промышленности (25% ВВП), 35% — в сфере обслуживания (61% ВВП).

По ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Гватемала занимает 102 место в мире – на каждого гватемальца приходится всего $4,47 тыс. И это при том, что Гватемала, например, входит в десятку самых крупных производителей кофе, причем, половина урожая уходит на экспорт в США, на самый дорогой рынок. Страна также продает тростниковый сахар, кукурузу, бананы, фасоль, овощи, пальмовое масло, мясо, активно ведет промысел и переработку креветок. И, несмотря на относительно хорошо развитое сельское хозяйство, увы, в стране больше половины населения живет за чертой бедности.

Странное впечатление, но не кажется ли вам что краткое описание особенностей Гватемалы очень сильно напоминает Казахстан? Особенно, в части структуры экономики, дешевого экспорта и многочисленности бедного населения.

И сходство с другим соседом по рейтингу – Ганой – тоже колоссальное. Лишь с той разницей, что Казахстан торгует нефтью, а эта западно-африканская страна – преимущественно золотом и алмазами. Увы, даже бесценные природные богатства не превратили эту страну в процветающую, а ее экономику – в развитую. Но бананов она производит достаточно, чтобы тоже по праву считаться классической банановой республикой.

ВВП на душу населения в 2017 году в Гане составило всего $1,64 тыс. (148 место в мире). Ниже уровня бедности проживает каждый четвертый житель этой страны. Официальная безработица — 6,7 %.

Мы в этом плане немножко рекордсмены даже: у нас безработица – 4,8%. Официально пик бедности Казахстан пережил в 2001 году, когда 46,7% казахстанцев имели доходы не выше величины прожиточного минимума, а сейчас такого населения – всего 4,3%. А ВВП на душу населения, между прочим, уже два года (2018-2019 гг.) держится на одной и той же цифири — $9812,5. Но все равно мы почему-то оказались в компании банановых республик.

Почему мы не рядом с Сингапуром?

«Недавно я перечитала Стратегию-2030, которая была написана в 1998 году. Основной посыл был такой, что Казахстан ничем не хуже Сингапура, который за 30 лет стал развитой страной. И нам ничто не мешает в 2030 году стать вторым Сингапуром.

Когда я прочитала эту программу впервые, мне было 16 лет. Я плакала от счастья, что в 48 лет я буду жить в прекрасной стране Казахстан. Да, я буду не молода, но все же довольно еще здоровой и сильной женщиной. А сейчас мне 38 лет, я перечитала программу и плачу от разочарования»… — вот такой пост на днях (стилистика отредактирована) выложила на своей личной странице в Facebook известный блогер Аида Джексен, которая, кстати, профессионально связана с НПП «Атамекен».

Почему случилось то, что случилось? Комментаторы этого поста не стесняются в определениях. В принципе, народ все понимает, не такой уж он и забитый. Но нет ответа на главный вопрос: кто и когда способен изменить Систему?

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