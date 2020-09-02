Полиция проверила психбольницы Мангистауской области после сообщений о маньяке из РФ

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Актау. 2 сентября. КазТАГ – Полиция проверила психбольницы Мангистауской области после сообщений о маньяке из России, передает корреспондент агентства.

«Сотрудниками департамента полиции (ДП) Мангистауской области были проверены все учреждения, данная версия (о нахождении в психбольнице маньяка из РФ – КазТАГ) не подтверждается. Однако руководством департамента данная информация взята на контроль», — сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области в среду агентству КазТАГ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в жестоких убийствах женщин россиянин Валерий Андреев может скрываться в психбольнице Актау.

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