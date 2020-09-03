Госдеп пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Государственный департамент США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, — мы продолжим (вести их – КазТАГ) как минимум во всех этих трех местах, — мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — утверждает заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

По его версии, американская сторона на переговорах с российскими коллегами «также дала ясно понять», что ОБСЕ является «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией.

«Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Белоруссии, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения», — считает Кент.

Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Белоруссии.

Его попросили рассказать о реакции США на возможное «военное вмешательство» в Белоруссии со стороны России.

«Стандартный дипломатический ответ: мы не занимаемся гипотетическими предположениями. Я не собираюсь вдаваться в подробности. Однако скажу, что на прошлой неделе заместитель госсекретаря Бигэн в Москве выступил с кристально четким недвусмысленным посланием России о болезненных последствиях, если произойдет наихудший сценарий — открытое военное вмешательство. Мы, конечно, рассматриваем этот сценарий и изучаем то, что мы можем сделать, но опять же, я не думаю, что речь идет о наличии (у США – КазТАГ) полномасштабного плана (действий в связи с военным вмешательством)», — утверждает заместитель помощника госсекретаря.