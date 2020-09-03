Илья Ильин: Чтобы выйти на пенсию, нужно заниматься спортом 20 лет – это нереально

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Спортсмены пожаловались на отсутствие прав и социальных условий для них в законодательстве Казахстана, сообщает пресс-служба Казахстанского союза спортсменов (КСС).

«В настоящий момент в спортивном законодательстве отсутствуют социальные статусы спортсмена и тренера, соответственно, отсутствуют права и социальные условия. По итогам обсуждения данного вопроса, принято решение направить обращение в мажилис парламента РК для того, чтобы на законодательном уровне приравнять статус «Тренер» к статусу на «Педагог» с вытекающими правами и обязанностями», — говорится в сообщении, распространенном в четверг по итогам собрания КСС, на котором обсуждались проблемные вопросы в спортивном законодательстве.

В состав рабочей группы вошли олимпийская чемпионка по легкой атлетике – депутат мажилиса Ольга Шишигина, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин, заслуженный тренер Казахстана по боксу Кайрат Манашев, пятикратный чемпион СССР по боксу Болат Темиров и чемпион Азии, Азиатских и Восточно-Азиатских игр по боксу Нуржан Каримжанов.

«Заслуженный тренер РК по боксу Кайрат Манашев выразил свою позицию по поводу надбавок за почетное звание. По словам Манашева, будучи заслуженным тренером, он получает всего около Т5 тыс.», — уточнили в КСС.

Также затронут вопрос статуса «Ветеран спорта». Отмечается, что данный термин отсутствует в законе «О физической культуре и спорте». Отдельно была поднята проблема пенсионных выплат для этой категории граждан.

«Для того, чтобы выйти на пенсию, спортсмен должен заниматься спортивной деятельностью 20 лет. Это нереально», — сказал тяжелоатлет Ильин.

Вместе с тем, по данным союза, остается нерешенным вопрос обязательного страхования жизни и здоровья спортсменов не только в период соревнований.

«Во время подготовки к соревнованиям спортсмены подвергаются высоким нагрузкам, получают травмы, с которыми они живут и после завершения спортивной карьеры всю жизнь. Зачастую, реабилитацию и восстановление они проходят за собственные средства. Необходимо, чтобы у спортсменов была медицинская страховка, по которой они могли бы бесплатно получать медицинские услуги», — отметил председатель КСС Азамат Карлыгашев.

Шишигина инициировала вопрос о самостоятельном планировании в общеобразовательных учреждениях дисциплин по физической культуре, в зависимости от сезона, в рамках отведенных часов. По словам депутата, школьная программа не адаптирована под локальные климатические условия.

По данным КСС, в Казахстане, по состоянию на 2019 год только официально числится более 15 тыс спортсменов.

«В разы больше тех, кто не состоит в штатных командах», — отметили в союзе.