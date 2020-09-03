«Излюбленный тезис Назарбаева», «фактор Библиотеки» и «синдром временщика». «Юрист обнаружил противоречие статей Конституции РК полномочиям сената». «Всё, что вы говорите, — ложь, мы не смотрим». «Как Мухтар Джакишев выводил «Казатомпром» из кризиса»

Сетевой Казахстан 3 сентября 2020г.

AZATTYQ . ORG . ««Излюбленный тезис Назарбаева», «фактор Библиотеки» и «синдром временщика». Досым Сатпаев — о «послании» Токаева» — Протестные настроения в Казахстане будут усиливаться, других изменений в общественно-политической жизни страны ждать не приходится — такой вывод делает политолог Досым САТПАЕВ, анализируя прозвучавшее накануне в парламенте «послание народу» президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, второе по счету за время его нахождения у власти.

««Всё, что вы говорите, — ложь, мы не смотрим». Почему журналист ушел с госканала Qazaqstan» — 34-летний журналист Ербол МАНДИБЕК уволился с государственного телеканала Qazaqstan «по собственному желанию». Мандибек, более десяти лет состоявший в президентском пуле и работавший последние три года специальным корреспондентом, критикует руководство и редакционную политику телеканала. В интервью Азаттыку журналист Ербол Мандибек рассказывает о том, почему телеканал Qazaqstan ограничивает свободу слова, как Акорда и министерство информации вмешиваются в редакционную политику и какие инструкции дают журналистам во время митингов.

EXCLUSIVE . KZ . «Юрист обнаружил противоречие статей Конституции РК полномочиям сената» — В экспертных кругах активно обсуждается предложение о самороспуске сената. Кандидат юридических наук Мереке ГАБДУАЛИЕВ предоставил Exclusive.kz анализ противоречий между основным законом страны и полномочиями сенаторов.

365 INFO . KZ . «Как сократить «КазМунайГаз» и реализовать предложение Токаева?» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил на 25% сократить квазигосударственный сектор и поменять принципы госуправления. Также он счел необходимым воссоздать МЧС и Агентство по стратегическому планированию и реформам. По всей видимости, у президента лопнуло терпение, раз он решил пойти радикальным путем — отрезать от кормушки четверть ее обитателей. К чему приведут планируемые после послания реформы, рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ — Я всегда говорил, что механическое сокращение в чистом виде это популизм. У нас есть структуры, избыточные по кадрам. А есть структуры, где сотрудников недостаточно.

IA — CENTR . RU . «Кусаинов: Возможность использования пенсионных накоплений – популизм!» — Известный казахстанский экономист Айдархан КУСАИНОВ не понимает ликования по поводу того, что отдельным гражданам – вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) разрешат со следующего года использовать часть своих пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям — Это популизм, который имеет вполне понятные и осязаемые истоки и цели. И, к сожалению, правительство на это повелось. То есть цели и причины есть, но идея продвигается через обычное хайпожорство: сначала раскритиковать ЕНПФ, потом сказать «спасем накопления, народ хочет…». Сегодня нет ни одного аргумента в пользу того, что ЕНПФ не работает… А все потому, что он объективно работает.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Депутаты служебного пользования» — В минувшую пятницу, выступая перед членами политбюро правящей партии, ее председатель Нурсултан НАЗАРБАЕВ много и правильно говорил о необходимости «честно и прозрачно» провести нуротановские праймериз. А теперь представьте: пришли в новый депутатский корпус триумфаторы честного и прозрачного внутрипартийного отбора — молодые, жадные до свершений во благо народное — и тут же попадают в эдакий закрытый «клуб небожителей». Согласитесь, от такого даже у самых совестливых может крышу снести!

CAMONITOR . KZ . «Сдувшаяся подушка безопасности: что Нацфонд РК оставит будущим поколениям?» — Недавно, 23 августа, исполнилось 20 лет со дня появления указа главы государства о создании Национального фонда РК. Уже тогда скептики прогнозировали, что доморощенные операторы бюджетного доения распотрошат эту «кубышку» уже к 2030 году. Но высокие цены на нефть и рост объемов добычи «черного золота» долго не позволяли воспринимать такие оценки всерьез. И, как выяснилось, зря. На прошлой неделе уже сам глава Нацбанка, управляющего активами Нацфонда, ясно дал понять, что «заначка» неуклонно истощается и достигнет неснижаемого минимума гораздо раньше 2030-го.

CARAVAN . KZ . ««Обострились те проблемы, которые были и так»: как пандемия ударила по банковской сфере в Казахстане» — Аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ — Я бы сказал так: пандемия обострила те проблемы, которые были и так. Банки, активно работавшие над повышением своей эффективности, получили лишь дополнительный толчок к существенному ускорению этих процессов. Проблемы неэффективных банков стало видно очень хорошо. Но уж если давать оценку в общем, я бы сказал, что как раз банки – одни из немногих, которые со своей работой справились наиболее хорошо, что позволило всей финансовой системе работать без катастрофических сбоев. Чего не скажешь о рухнувшей системе здравоохранения, которая в июне-июле потерпела откровенный эпик-фейл, а теперь, судя по всему, серьезному испытанию будет подвергнута и система образования, которая, как уже очевидно, с новыми вызовами точно не справится.

EXPRESS — K . KZ . «Мажилисмен скептически высказался о прожиточном минимуме» — Депутат мажилиса Аманжан ЖАМАЛОВ предложил правительству пересчитать прожиточный минимум с учетом роста цен и реальных потребностей граждан. Напомним, что сегодня этот показатель в Казахстане составляет 32 668 тенге. О том, что нынешний размер прожиточного минимума не соответствует реальным потребительским расходам граждан, говорят и статистические данные.

«У голливудских холмов есть глаза» — Сценарист, режиссер и руководитель киношколы Action Тулеген БАЙТУКЕНОВ в прошлом известный журналист. Сначала он делал резонансные интервью на тему культуры и писал саркастические рецензии на казахстанские картины, а затем сам стал снимать фильмы. Его драму «Саташ» заметили критики, режиссера пригласили на Варшавский кинофестиваль. Казалось, наступила эра «снимай – не хочу». Но Тулеген собрал вещи и уехал с семьей в Голливуд. Что он делает в Лос-Анджелесе, как город звезд повлиял на его мировоззрение, почему герои его будущей картины – индейцы – не хотят родниться с казахами, обо всем этом он рассказал «ЭК».

TIME . KZ . «Виртуальная школа за реальные деньги» — Какие платформы для онлайн-обучения школьников есть на нашем рынке и сколько стоят их услуги. Bilimland.kz и daryn.online — это платформы (не берем в расчет Zoom, WhatsApp, Google Classroom — они к Казахстану отношения не имеют), с помощью которых будут проводить уроки во время дистанционки. И там и там достаточно большой объем информации по всем предметам, которые преподают в Казахстане. Но помимо основных уроков, которые на период дистанционки стали бесплатными, есть и дополнительные платные курсы, тесты, дисциплины, аудиохрестоматии.

«Мы не пьём, а лечимся!» — Пытаясь защититься от коронавируса водкой, алматинцы так напивались, что ломали руки и ноги. Действительно ли казахстанцы стали пить больше? Или показалось? Похоже, не показалось, ведь, как утверждает президент фонда “Амансаулык” Бахыт ТУМЕНОВА, Казахстан — самая пьющая страна в Центральной Азии.

FORBES . KZ . «Как Мухтар Джакишев выводил «Казатомпром» из кризиса» — Экс-руководитель компании в интервью Арманжану БАЙТАСОВУ рассказал о своих первых шагах по выводу национальной компании из крутого пике — Вскоре Мухтар Аблязов, который к этому моменту уже был министром энергетики, индустрии и торговли, позвал к себе заместителем. У меня уточнили, готов ли я перейти к нему. Я дал согласие, написал заявление. «Объективка» ушла на проверку в КНБ. Прошло какое-то время. Я обедаю, и тут ко мне приезжает Нуржан Субханбердин, и говорит, что меня назначили руководителем в «Казатомпром». Я удивился, ведь разговор шел о должности замминистра. Звоню Аблязову, пытаюсь узнать, что произошло. Он говорит, что, мол, все будет нормально и завтра мы идем на прием к премьер-министру Нурлану Балгимбаеву.

MK — KZ . KZ . «Астрофизика — страновой бренд Казахстана» — Для ученых-астрономов во всем мире казахстанская астрофизика — такой же бренд страны, как для других Каспий, нефть, Алатау. Тянь-Шаньская высокогорная астрономическая обсерватория находится выше Большого Алматинского озера на высоте 2650 метров над у.м. Создавалась она в 50-60-х годах прошлого века как наблюдательная база Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. После развала СССР перешла в собственность Казахстана.

LITER . KZ . «Астанчане были против нового ЖК, но его все-таки построят» — С начала июня 2020 года жители района левого берега Нур-Султана борются против строительства ЖК на пересечении улиц Сыганак и Кабанбай батыра. Люди хотели бы на этом месте дворец школьников, школу или парк и поэтому потребовали у городского акимата план застройки города. В районном акимате, в свою очередь, ответили, что план по строительству ЖК еще не одобрен. Позже выяснилось, что на пустыре все же построят жилой комплекс, но школа тоже будет.

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