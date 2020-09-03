Названы условия возобновления работы кинотеатров в Алматы

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин назвал условия возобновления работы кинотеатров города.

«Театры и кинотеатры сейчас работают в онлайн-режиме. Сейчас мы по каждому театру отрабатываем инструкции, каким образом администрация театра, музея будет обеспечивать безопасность. То есть, здесь обязательно нужно тоже все вопросы, которые общие вопросы, дистанцирование, маски, ну и, конечно же, чтобы не было перегруженности этих объектов. Естественно, если будут соблюдаться эти мероприятия, установлены санитайзеры, дистанционная термометрия будет проводиться, естественно, эти объекты будут работать», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.

Он отметил, что в случае, если между рядами и соседними сидениями будет обеспечено расстояние в 1 м, то кинотеатрам и театрам разрешат допуск зрителей при 30% заполняемости зала.

«Теперь касательно допуска зрителей – тоже самое. Сейчас рассматривается вопрос о допуске 30% зрителей в кинозал. И каждый будет по конфигурации самого зала, возможности, или это будет в шахматном порядке, или же просто расстояние между рядами, между соседями, метр между рядами, метр между боковыми соседями. Вот такие предложения поступают. Каждый театр в зависимости от своей конфигурации будет предлагать свою инструкцию по соблюдению и все вышеназванные требования», — пояснил Бекшин.