Пенсионный возраст в Казахстане понижать не будут – министр

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пенсионный возраст в Казахстане понижать не будут, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«В настоящее время вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону его снижения не рассматривается. Сегодня у нас пенсионная система построена и привязана к трудовому стажу, солидарная пенсия, которая выплачивается государством за счет трудовой деятельности до 1998 года, и гарантированная базовая пенсия, и накопительная составляющая. При этом солидарная часть пенсии потихоньку сворачивается, потому что она платится за трудовой стаж до 1998 года и на первую роль выходит накопительная пенсионная система, которая, прежде всего, зависит от продолжительности участия в накопительной системе», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что перед государством сейчас стоят другие задачи.

«Поэтому в данной ситуации задачи в первую очередь стоят по повышению доходов населения, соответственно, адекватных накоплений, возможно, новых источников накоплений граждан. Это задача повышения уровня занятости, прежде всего, формальной занятости и, конечно же, задача по повышению доходности пенсионных активов наших граждан», — сказал министр.