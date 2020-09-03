«Порог достаточности» для использования пенсионных накоплений на покупку жилья назван в РК

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Для того, чтобы использовать часть пенсионных накоплений на покупку жилья или оплату лечения, на пенсионном счету должна быть определенная сумма, составляющая «порог достаточности», сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Пенсионные накопления предназначены, прежде всего, для пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы, эта задача не стоит – раздача пенсионных накоплений. Поэтому какая-то определенная сумма будет оставаться, и сумму, превышающую порог достаточности, люди могут забирать в полном объеме на эти цели, которые на сегодня озвучены. По предварительным расчетам на сегодня, например, для человека, который достиг 30-летнего возраста, порог достаточности определен в Т2 млн 518 тыс. Мы методику пересмотрели и в 2-3 раза снизили этот порог. Сейчас для 30-летних, независимо от того, женщина это или мужчина, Т2 млн 518 тыс. 35 лет – порог достаточности на сегодня требуется Т2,961 млн, для 40 летних граждан – Т3,437 млн, для 45-летних граждан – Т3,947 млн, для 50-летних – Т4,495 млн, для 55-летних – Т5,84 млн и 59 и выше лет – Т5,586 млн», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что использовать пенсионные накопления на покупку жилья и лечение смогут также и те, кто уже достиг пенсионного возраста.

«Помимо этого использовать пенсионные накопления могут граждане, которые достигли пенсионного возраста и остались накопления в накопительном пенсионном фонде, они могут забрать до 50% оставшейся суммы. А также те граждане, которые уже оформили пенсионный аннуитет, но после перевода суммы в страховую компанию у них остаются суммы в накопительном пенсионном фонде, они тоже могут их получить», — пояснил Тугжанов.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков Единого накопительного фонда (ЕНПФ) смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям.