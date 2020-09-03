Замакима СКО и аким района освобождены от должностей за коррупцию подчиненных

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Антон Федяев и аким Акжарского района Ербатыр Мадьяров освобождены от должностей за коррупцию подчиненных, передает КазТАГ.

«Согласно принятому закону о персональной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных, а также в связи с вступлением в законную силу решения суда в отношении бывшего руководителя ГАСК Калабаева Батырбека Курманхановича и заместителя акима Акжарского района Досимбекова Курала Досимбаевича, распоряжением акима СКО, по согласованию с администрацией президента, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима области Федяев Антон Владимирович и аким Акжарского района Мадьяров Ербатыр Каиргельдинович», — сообщили в пресс-службе акима СКО в четверг.

Напомним, 30 июля сообщалось, что замакима СКО Антон Федяев подал заявление об отставке после признания подчиненного виновным в коррупции.