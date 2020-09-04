Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19 на 77% – исследование

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19 на 77%, сообщает United Press International.

«Согласно исследованию, опубликованному в четверг JAMA Network Open, у лиц, испытывающих дефицит витамина D, риск заражения COVID-19 на 77% выше по сравнению с теми, у которого уровень этого витамина в норме», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у каждого четвертого из почти 500 участников исследования уровень витамина D был ниже оптимального. Данные показали, что среди тех, у кого была нехватка витамина D, 22% заразились COVID-19. По словам исследователей, из 60% испытуемых с нормальным уровнем витамина D только 12% были инфицированы.

«Существуют предварительные доказательства из множества источников, что витамин D может усиливать как врожденный, так и адаптивный иммунитет. Кроме того, витамин D также может предотвратить развитие сильного воспаления, характерного для тяжелой формы COVID-19», — сказал профессор медицины Чикагского университета Дэвид О. Мельцер.

На основании проведенных исследований, многие врачи рекомендуют пациентам принимать витамин D, если они не получают их из пищи в достаточном количестве.

«Есть некоторые естественные источники витамина D, включая жирную рыбу, такую как лосось, яйца, грибы, большинство молочных продуктов, но получить достаточное количество витамина D только из пищи довольно сложно. Регулярное пребывание на солнце также может повысить уровень витамина D», — сказал Мельцер.

Как сообщается, в рамках исследования Мельцер и его коллеги проанализировали данные о 489 пациентах, у которых уровень витамина D был указан в медицинских карточках еще до начала вспышки COVID-19 в Соединенных Штатах. Затем исследователи отслеживали состояние здоровья этих пациентов с 3 марта по 10 апреля. Данные показали, что из 489 пациентов 124, или 25%, имели недостаточный уровень витамина D в крови, в то время как достаточный уровень был у 287 человек, или 59%. У оставшихся 16% уровень витамина D был «неопределенным».

«Исследование показало, что дефицит витамина D увеличивает риск заражения COVID-19 на 77%, в то время как пожилой возраст повышает такую вероятность только на 6%. Кроме того, у представителей не белой расы риск заражения в 2,5 раза выше», — отмечается в публикации.

По словам Мельцера, дефицит витамина D является обычным явлением, однако дополнительное употребление этого витамина может снизить вероятность заболевания COVID-19.