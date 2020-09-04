Дрон с двумя телефонами приземлился на территории колонии в Павлодаре

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Павлодар. 4 сентября. КазТАГ — Дрон с двумя телефонами приземлился на территории колонии в Павлодаре, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК Polisia.kz.

«Сегодня ночью сотрудниками Павлодарской колонии средней безопасности совместно с военнослужащими Национальной гвардии перехвачен беспилотный летательный аппарат (дрон), который приземлился на территории учреждения. К дрону был прикреплен полиэтиленовый пакет, в котором находилось два сотовых телефона, две sim-карты и шнур для зарядки», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам ИО председателя комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК Ескали Саламатова, в истории тюремной системы Казахстана это первый случай, когда перехвачен дрон с запрещенными предметами.

«До этого мы лишь фиксировали кратковременные полеты над учреждениями. Беспилотник передан полиции, его владелец и адресат запретного груза устанавливается. Всего в текущем году в учреждениях УИС изъято порядка 1,6 тыс. средств мобильной связи, 24 литра спиртных напитков и почти 7 кг наркотических средств. Основные средства и способы их доставки – это посылки, передачи, перебросы через периметр ограждения. К уголовной и административной ответственности на сегодняшний день привлечено 153 гражданских лица, в отношении остальных расследование продолжается», — сообщил он.

Также в КУИС сообщили, что задержанный 3 сентября в поселке Заречный Алматинской области мужчина, пытавшийся перебросить пять бутылок со спиртными напитками через ограждение колонии для осужденных, сам оказался ранее судимым.

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Напомним, 3 сентября на территории учреждения ЛА-155/14 ДУИС Алматинской области замечен и задержан гражданин, возле которого были обнаружены пластиковые бутылки емкостью 0,5 литра, обмотанные скотчем с неизвестной прозрачной жидкостью, которые он собирался перебросить на территорию учреждения, что было предотвращено сотрудниками оперативного отдела.

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