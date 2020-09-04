Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ — Движение общественного транспорта приостановят 6 сентября в Нур-Султане, сообщает пресс-служба ТОО «City Transportation Systems» (CTS).

«6 сентября движение общественного транспорта в Нур-Султане будет приостановлено на один день. В автобусах и автопарках, как и ранее, будут проводиться дезинфекционные работы. В субботу общественный транспорт курсирует до 23.00», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что с 7 сентября городские и пригородные маршруты вернутся к прежнему режиму работы.

«Вход в салон автобуса без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом», — напомнили в CTS.