Гражданина Украины оштрафовали за нарушение масочного режима на борту самолета в РК

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ — Гражданина Украины оштрафовали за нарушение масочного режима на борту самолета в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«От представителя авиакомпании Air Astana поступило обращение, что на рейсе Нур-Султан – Алматы пассажир (гражданин Украины) отказывался одевать маску во время посадки на борт самолета. За данное нарушение ограничительных требований санитарными врачами департамента на транспорте гражданин Украины привлечен к административному взысканию в виде штрафа – 30 МРП», — сообщил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов в пятницу.

Он напомнил, что в случае не соблюдения ограничительных требований, пассажиры будут привлекаться к штрафу.

«Мониторинговой группой на постоянной основе будут проводиться рейды в аэропортах и на борту воздушного судна на предмет соблюдения пассажирами масочного режима и социальной дистанции», — резюмировал Байгабулов.

1 МРП = Т2778