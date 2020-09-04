Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ — Неустойчивый характер погоды ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«На севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, на востоке – сильный, на остальной территории погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, на севере и в центре – туман, местами возможен град», — говорится в сообщении.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +5+7.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +17+19.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +17+19.
В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +9+14.
В Акмолинской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +5+10.
В Актюбинской области без осадков. Днем +18+23, ночью +4+9.
В Атырауской области без осадков, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +10+15.
В Жамбылской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +17+22.
В Северо-Казахстанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метра в секунду. Днем +12+17, ночью +4+9.
В Туркестанской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +17+22.
В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +15+20.
В Западно-Казахстанской области без осадков, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.
В Костанайской области без осадков. Днем +13+18, ночью +5+10.
В Карагандинской области днем без осадков, ночью дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.
В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +17+22.
В Мангистауской области без осадков. Днем +27+32, ночью +17+22.
В Павлодарской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью дождь с грозой, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +6+11.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.