Решения о закрытии дежурных групп в детсадах через две недели нет – минздрав Казахстана

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Решения о закрытии дежурных групп в детских садах через две недели нет, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов.

«Могу сказать, что никакого решения о том, что через две недели детские сады будут закрыты, нет», — сказал Коджахметов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что количество заболевших снижается.

«И, несмотря на то, что дети в меньшей степени, чем взрослые, испытывают на себе симптомы COVID-19, являются только бессимптомными переносчиками, надо все-таки максимально оберегать их от контактов и соблюдать все эти нормы, которые прописаны в постановлении главного санитарного врача», — добавил представитель минздрава.