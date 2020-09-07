83% работы МВД РК переведено в электронный формат

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – 83% работы министерства внутренних дел (МВД) РК переведено в электронный формат, сообщает Акорда.

«Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации послания президента народу Казахстана, в частности, о проводимой работе по выделению комитета по чрезвычайным ситуациям из структуры министерства внутренних дел. Ерлан Тургумбаев сообщил, что создана специальная комиссия, уточняется список из более 25 тыс. человек, которые будут работать в структуре министерства по чрезвычайным ситуациям, а также выделяется необходимая техника и оборудование. Вся работа будет завершена в течение месяца», — говорится в сообщении в понедельник.

Президент также был проинформирован о ходе работы по реформированию полиции по принципу «полиция в шаговой доступности».

Министр отметил, что по данному принципу сотрудники местных правоохранительных органов будут полностью обеспечены материальными средствами, будут созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением во всех регионах республики. Сообщается, что в этих целях будет законодательно закреплен статус участковых инспекторов полиции, которые будут обеспечены автотранспортом, фото- и видеорегистраторами, электронными планшетами.

«На встрече также обсуждался вопрос цифровизации МВД. На сегодняшний день 83% работы министерства уже переведено в электронный формат. По итогам года планируется довести этот показатель до 91%. В завершение встречи глава государства подчеркнул необходимость эффективного проведения намеченных реформ и поставил перед министерством ряд конкретных задач», — резюмируется в сообщении.