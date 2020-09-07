Дефицит на мировом рынке нефти со II квартала 2021 года прогнозирует Нацбанк Казахстана

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Дефицит на мировом рынке нефти со II квартала 2021 года прогнозирует Национальный банк Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Ситуация на мировом рынке нефти улучшилась при сохраняющихся факторах неопределенности. Наблюдалось снижение мирового производства нефти, что объясняется действиями участников ОПЕК+ в рамках соглашения по сокращению добычи нефти, а также более слабой добычей нефти в США и Канаде. С учетом открытия экономик после локдауна улучшилась динамика мирового потребления нефти. Рост потребления нефти зафиксирован в большинстве крупных стран-импортеров. К концу 2020 года и в 2021 году ожидается дальнейший рост спроса на нефть. В результате это может привести к сокращению накопленных запасов до конца 2020 года и дефициту на рынке нефти с II квартала 2021 года», — сообщили в пресс-службе Нацбанка в понедельник.

Негативными факторами для нефти остаются риски более масштабной второй волны коронавируса, что может привести к более медленному восстановлению спроса и образованию избытка нефти на рынке.

«Об этом также свидетельствует состояние рынка труда в США, где, несмотря на восстановление, уровень безработицы остается высоким (8,4% в августе 2020 года). Также имеются опасения касательно превышения объемов производства нефти со стороны Ирака. Стране не удастся выполнить обязательства, связанные с соглашением ОПЕК+ из-за своего тяжелого финансового положения. В последние дни наблюдается снижение цен на нефть на 5% до $42,2 за баррель нефти марки Brent на фоне повышения объемов производства ОПЕК+ и возможного снижения спроса со стороны Китая. Ценовая политика Саудовской Аравии по предоставлению скидок задает тон для других нефтедобывающих государств ОПЕК, тем самым создавая дополнительное давление на снижение цены на нефть», — сказано в сообщении.