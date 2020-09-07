Победный финиш казахстанца на этапе «Тур де Франс», успешный старт футбольной сборной РК в Лиге наций УЕФА, наша теннисистка уже в 1/4 финала US Open и первые матчи «Барыса» в новом чемпионате КХЛ

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: два безответных гола в гостях

С выездной победы начала свое участие в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА национальная сборная Казахстана – в Вильнюсе она со счетом 2:0 выиграла у команды Литвы.

На снимке: сборная Казахстана перед матчем

В стартовом составе нашей дружины не оказалось ни одного «чистого» нападающего. Вперед был выдвинут полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который провел хороший сезон в российской премьер-лиге и недавно получил приглашение в московский ЦСКА. А чуть ниже расположились главный «диспетчер» сборной Бауыржан Исламхан и обычно играющий на позиции левого «вингера» Гафуржан Суюмбаев. Именно эта троица и организовала уже на 4-й минуте быстрый гол. Последовал дальний заброс почти от нашей штрафной, Суюмбаев перекинул мяч через головы защитников на Исламхана, тот сделал то же самое, но уже в адрес Зайнутдинова, и последний, опередив вышедшего на перехват голкипера, ударом головой поразил ворота. К сожалению, вскоре Бахтиеру пришлось попросить замену – его травмировал один из соперников.

В дальнейшем литовцы чаще владели мячом, но действовали прямолинейно, тогда как редкие атаки нашей команды выглядели более опасными. После перерыва хозяева усилили натиск и до середины второго тайма заставляли казахстанцев заниматься сугубо оборонительной работой. Но потом, видимо, подустали, и игра снова выровнялась. За несколько минут до финального свистка Исламбек Куат, заменивший Исламхана, метров с 18-20 нанес отличный удар в ближнюю «девятку» и тем самым поставил точку в матче.

В этой же 4-й группе лиги «С» белорусы на своем поле с таким же счетом 0:2 проиграли албанцам, которых, скорее всего, и следует рассматривать как главных фаворитов в этом квартете. Только команда, занявшая первое место, получит право на повышение в классе, то есть на переход в лигу «В». Тогда как слабейшая из сборных, напротив, может оказаться в низшем дивизионе «D».

Сегодня наши футболисты проведут второй свой матч – в родных стенах они примут белорусов.

Футбол: крупное поражение «молодежки»

А вот молодежная сборная Казахстана (U-21) откровенно разочаровала – на своем поле в Алматы она с разгромным счетом 0:4 проиграла далеко не самой сильной команде Черногории. До перерыва и в первой трети второго тайма не было зафиксировано ни одного взятия ворот, но затем гости провели четыре результативные атаки.

В этой группе уверенно лидируют испанцы, выигравшие пять матчей при одной ничьей. У них 16 очков после 6 игр. С большим отставанием от лидера плотной группой идут сразу несколько сборных: Израиля – 8 очков (в 5 матчах), Северной Македонии – 7 (5), Казахстана – 7 (6), Черногории – 7 (7). Замыкает же турнирную таблицу команда Фарерских остров – 3 (7).

Завтра наши молодые футболисты встретятся с израильтянами на их поле.

Велоспорт: первая победа казахстанца за последние десять лет

После того, как в 2010-м Александр Винокуров выиграл один из этапов «Тур де Франс», никому из казахстанских велогонщиков не удавалось добиться такого же успеха. И вот, в минувший четверг его земляк, тоже уроженец СКО, Алексей Луценко одержал долгожданную победу.

В самом начале 6-го, горного, этапа в отрыв уехали восемь участников, среди которых был и Алексей. Временами их преимущество над основной группой достигало шести минут. Но затем пелотон вроде бы стал догонять беглецов. За 17 километров до финиша, когда их разделяли две с половиной минуты, наш соотечественник решил взять инициативу в свои руки и начал уходить от попутчиков. Его впечатляющий сольный рейд завершился тем, что он опередил ближайшего преследователя на 50 секунд, а фаворитов генеральной классификации – почти на три минуты.

Следующие три этапа были интересны, прежде всего, с точки зрения «разборок» между теми, кто претендует на высокие места в общем зачете. Особенно важным в этом плане оказался вчерашний, воскресный. К сожалению, капитан «Астаны» колумбиец Мигель Анхел Лопес завершил его с почти минутным отставанием от главных соперников. А выиграл этот горный этап юный словенец Тадей Погачар из «UAE-Emirates», имя которого стало известным лишь в прошлом году. Возглавил же генеральную классификацию другой словенец – Примож Роглич «Jumbo-Visma». 21 секунду проигрывает ему прошлогодний победитель «Тур де Франс» колумбиец Эган Берналь из «Ineos», 28 и 30 – французы Гийом Мартин из «Cofidis» и Роман Барде из «AG2R Ia Mondiale», 32 – колумбийцы Наиро Кинтана из «Arkea-Samsic» и Ригоберто Уран из «EF Pro Cycling», 44 – Погачар, чуть больше минуты – британец Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott», 1.15 – Лопес.

Теннис: Юлия Путинцева уже в четвертьфинале

Представляющая Казахстан 25-летняя Юлия Путинцева (35-я в текущем рейтинге WTA), преодолев четыре раунда, добралась до 1/4 финала открытого чемпионата США. Ранее она уже добивалась подобного успеха на турнирах «Большого шлема», но то был «Ролан Гаррос» с его медленными кортами, а вот на более быстрых покрытиях ей прежде не удавалось пройти дальше третьего круга.

На снимке: Юлия Путинцева

После уверенной победы над американкой Робин Монтгомери (593-я) со счетом 6:1, 6:3 в следующих двух раундах Юлия встретилась с двумя представительницами Беларуси. И если Веру Лапко (351-я) она прошла довольно легко – 6:3, 6:3, то в игре с когда-то входившей в «топ-30» Александрой Соснович (106-я) ей пришлось помучиться. Она даже проиграла первый сет, но затем смогла собраться и взять верх в двух следующих – 3:6, 6:2, 6:1.

В 1/8 финала соперницей нашей теннисистки стала хорватка Петра Мартич (15-я), которой многие прочили победу в этом противостоянии. Но Юлия опровергла прогнозы специалистов, выиграв в трех сетах – 6:3, 2:6, 6:4. Теперь ей предстоит поединок за выход в полуфинал со своей американской ровесницей Дженнифер Брэйди (41-я), взявшей верх над сильной немкой Анжеликой Кербер. Победительница этой пары сыграет затем либо с кем-то из «сеяных» (японка Наоми Осака или эстонка Анетт Контавейт, занимающие соответственно 9-ю и 21-ю позиции в рейтинге), либо с американкой Шелби Роджерс (93-я).

Кстати, именно последняя заставила во втором круге зачехлить ракетку нашу Елену Рыбакину (17-я). А в четвертом она выиграла у знаменитой чешки Петры Квитовой, двукратной победительницы Уимблдона. Другая представительница США преградила дорогу Зарине Дияс (69-я). В матче казахстанской теннисистки с Бернардой Пера (61-я) первый сет получился напряженным, и дело дошло до тай-брейка. Неудача в нем, видимо, надломила Зарину психологически, и вторую партию она отдала, по сути, без боя – 6:7, 0:6.

В мужском одиночном разряде неплохо выступил Михаил Кукушкин (90-й в рейтинге АТР). После победы в первом круге над венгром Аттилой Балашем (78-й) – 6:4, 7:5, 6:4 ему противостоял куда более серьезный соперник чилиец Кристиан Гарин (19-й). И хотя южноамериканец лучше играет на грунтовых покрытиях, именно он считался фаворитом в этом противостоянии. Но казахстанец одолел чилийца, для чего ему потребовались пять сетов – 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5. Однако на то, чтобы преодолеть следующее препятствие в лице австралийца Джордана Томпсона (63-й), сил ему не хватило – 5:7, 4:6, 1:6.

Другой наш теннисист, Александр Бублик (54-й) выбыл из турнира уже после стартового круга, уступив британцу Кайлу Эдмунду (44-й) – 6:2, 5:7, 5:7, 0:6. Кстати, на следующей стадии Эдмунд встретился с первой ракеткой мира хорватом Новаком Джоковичем (то есть, Бублик упустил шанс сразиться с ним) и даже начал с выигрыша сета, но потом все встало на свои места.

Хоккей: неплохое начало сезона

В первых двух матчах регулярного первенства сезона 2020/21 «Барыс» набрал три очка из четырех возможных. Его соперниками были два динамовских клуба: если в столице Латвии наша команда выиграла в основное время, то в столице Беларуси уступила в овертайме.

В поединке с рижанами наши хоккеисты создали серьезный задел для победы уже в стартовом периоде: Кертис Волк, Никита Михайлис (при игре в численном большинстве) и Даррен Диц забросили в ворота хозяев льда три безответные шайбы. В самом конце второй трети матча численное преимущество реализовали уже динамовцы. Того же самого и при таких же обстоятельствах они добились и на последней минуте заключительного периода. Однако это уже не могло изменить исхода встречи. 3:2 – «Барыс» начал сезон с победы.

Спустя два дня, в субботу, он гостил в Минске. На сей раз уже казахстанскому клубу пришлось отыгрываться со счета 0:3. И погоня ему удалась: Антон Сагадеев, Роман Старченко, Никита Михайлис (кстати, снова при игре в большинстве) и, наконец, Даррен Диц за две с половиной минуты до конца третьего периода уравняли цифры на табло – 4:4. Но не успел начаться овертайм, как хозяевам льда удалось провести результативную атаку. Поражение в дополнительное время принесло «Барысу» одно очко.

Сегодня подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Москве с армейцами, которые тоже имеют в своем активе три очка после двух матчей, а затем вернутся в Нур-Султан, чтобы уже на своей арене принимать соперников.

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