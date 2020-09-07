Проект закона о защите животных внесен в правительство РК

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Проект закона о защите животных внесен в правительство, сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

«Законопроект разработан. Мы встречались на площадке министерства совместно с депутатами парламента и с общественниками. Этот закон получил достаточно широкое общественное обсуждение. На сегодняшний день законопроект уже внесен в правительство», — сказал Скляр на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что после того, как законопроект пройдет согласование в правительстве, он будет внесен в парламент.

Напомним, 22 июля министр экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК Магзум Мирзагалиев заявил о том, что законопроект об охране животных в Казахстане уже разработан и осенью планируется внести его в мажилис.

1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане с защитой животных «далеко не все в порядке».