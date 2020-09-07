Вакцинироваться от коронавируса придется регулярно – ученые

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – В Научно-консультативной группе Великобритании по чрезвычайным ситуациям считают, что делать прививку от коронавируса придется регулярно, сообщает британский интернет-портал Diabetes.

«Выступая на BBC, член Научно-консультативной группы Великобритании по чрезвычайным ситуациям сказал: «Так же, как и в случае с гриппом, людям потребуется повторная вакцинация от коронавируса через регулярные промежутки времени», — говорится в сообщении.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что коронавирус исчезнет через два года, как в свое время «испанка».

«Сравнивая COVID-19 с испанским гриппом 1918 года, который закончился через два года после того, как был зафиксирован первый случай, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что он надеется, что тоже самое может произойти и с коронавирусом. Как минимум 50 млн человек умерли от испанского гриппа, а от COVID-19 – 800 тыс. Во всем мире зарегистрировано почти 23 млн случаев заражения коронавирусом, хотя считается, что эта цифра значительно выше из-за некачественного тестирования и бессимптомных случаев», — отмечается в публикации.

Как сообщается, свое высказывание Гебрейесус сделал всего через несколько дней после того, как профессор сэр Марк Уолпорт предсказал, что COVID-19 «останется с нами навсегда в той или иной форме».

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о разработке правил «сосуществования с коронавирусом».