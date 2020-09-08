$40/за баррель прогнозирует Нацбанк РК среднюю цену нефти марки Brent

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Средняя цена нефти марки Brent в августе-сентябре 2020 года будет $40/за баррель, ожидает Национальный банк Казахстана.

«Именно поэтому в рамках прогнозного раунда «август-сентябрь 2020 года» мы придерживаемся консервативного подхода, и цена на нефть марки Brent в среднем рассматривается на уровне $40/за баррель на 2020-2021 годы», – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Согласно информации, международные агентства в среднем прогнозируют до конца 2020 года цену на нефть марки Brent $40/за баррель и от $45/за баррель на 2021 год.

Соблюдение сделки ОПЕК+ по ограничению объемов добычи и рост спроса на энергоресурсы на фоне снятия карантинных ограничений в целом восстановили рост нефтяных котировок, но неопределенность дальнейшей динамики спроса и волатильность на мировых товарных рынках сохраняется. Например, ожидания невыполнения Ираком обязательств по соглашению ОПЕК+ из-за своего тяжелого финансового положения, некоторого снижения спроса нефти со стороны Китая, новости о предоставлении скидок Саудовской Аравией, отмечается в информации.