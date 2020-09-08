Дождь ожидается во вторник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков

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Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Дождь ожидается во вторник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. На поверхности почвы заморозки -1. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +8+10.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +10+12.

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