Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1928,45.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 0,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1631,47 (+1,59), а в британских фунтах – 1465,43 (+2,35).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.