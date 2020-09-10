Стихийная и внезапная отправка молодых людей в армию невозможна, считают в минобороны РК

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Стихийная и внезапная отправка молодых людей в армию невозможна, считает начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) Казахстана Сакен Жусипов.

«Согласно действующему законодательству, призыву на срочную воинскую службу подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Отбор на срочную воинскую службу призывников проводится в несколько этапов, что занимает несколько дней, в течение которых они дважды проходят медицинскую комиссию, психологический отбор, а также собеседование с представителями воинских частей, куда будут направлены для продолжения службы. Поэтому стихийные или внезапные отправки граждан на службу невозможны, так как формирование команд молодого пополнения для войск – это целый комплекс обязательных мероприятий», — сказал Жусипов на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, почему выпускников школ под разными предлогами приглашают на призывные пункты и сразу же отправляют служить в армию.

Он заверил, что «решение о призыве каждого конкретного гражданина принимается индивидуально и коллегиальным составом призывной комиссии города или района под председательством заместителя руководителя местного исполнительного органа, которые соответственно несут ответственность за правомерность принятых решений».