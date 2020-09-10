Мангистау. 10 сентября. КазТАГ – Тушу тюленя с проколами обнаружили на берегу Каспийского моря, сообщает председатель правления нацкомпании Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев.

«Объехал побережье Каспийского моря в Мангистау, понял, что тюленей тут реально убивают. Тело, которое лежит передо мной, имеет два прокола, видно, что убивали. Зачем?» — написал Еркинбаев на своей странице в Instagram.

Напомним, 6 июля в сети появилось шокирующее видео, где отдыхающие избили палками и камнями тюленя ради фотографий в Мангистауской области.

8 июля пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет заявил, что за избиение тюленей людей хотят привлечь к ответственности в Мангистауской областной.

25 июля комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов отметил, что каспийского тюленя планируют включить в Красную книгу Казахстана.