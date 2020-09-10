В школах сложно обеспечить меры по нераспространению коронавируса – Цой

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – В школах сложно обеспечить меры по нераспространению коронавируса, считает министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Несмотря на установленные требования к школам для очного обучения, мы все это отлично понимаем, что если их не соблюдать – не достигается цель по контролю за заболеваемостью коронавирусной инфекцией и при этом понимаем, что обеспечить их полное соблюдение в стенах школы задача достаточно сложная. Особенно детям младшей школы. Их достаточно сложно удержать на одном месте в течение длительного времени. Более того – концентрация большого количества детей в закрытых помещениях при несоблюдении установленных требований режима карантина имеет критический уровень риска, создающие угрозу распространения заболевания», — сказал Цой на брифинге в четверг.

Объясняя сохранение онлайн-режима обучения, он уточнил, что с марта в Казахстане зарегистрировано 2418 случаев коронавирусной инфекции (КВИ) среди детей, из них 98% выздоровели, 34 получают лечение.

«То есть в формировании закрытых коллективов создается высокий риск передачи инфекции. Согласно информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения – КазТАГ), дети до 12 лет менее интенсивно, но все же передают COVID-19, а в возрасте 12 лет и старше – играют активную роль в передаче COVID-19, могут быть источником инфекции для домашних лиц, лиц группы риска – это могут быть лица с хроническими заболеваниями, также лица старше 60 лет», — добавил глава минздрава.

По его словам, регистрация случаев заболеваний в организациях образования, число близкий контактных также увеличится в разы, «так, например если заболеет один ученик в классе, то весь класс и преподаватели уходят на 14 дневный карантин только по школе, а еще есть контакты по семье».

«А если будет установлено, что заболевший контактировала сейчас с кем-то вне класса, то соответствуй карантин будет наложен и на этих лиц. Таким образом, даже при регистрации даже одного случая, высокий риск ухода на карантин классами даже школами», — сказал министр.

Он считает, что сегодня еще рано говорить о стабильной эпидемиологической ситуации школах, «так как с 1 сентября еще не прошел даже один инкубационный период – 14 дней, чтобы дать оценку ситуации с учетом онлайн, обучения в дежурных классах и школах численностью до 180 учащихся».

«Не следует забывать и про ежегодный подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. До 70% заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется среди детей до 14 лет. И дети, перенесшие ОРВИ и грипп, в силу снижения иммунитета, наиболее подвержены риску заражения и заболевания COVID-19», — отметил глава минздрава.

По его словам, имеется негативный опыт, когда открывались дежурные группы в детских дошкольных учреждениях, «и они закрывались в связи с регистрацией там КВИ».

«То есть для нас сейчас очень важный момент удержать темпы снижения, которые у нас сейчас есть. Поэтому первую четверть предлагаем сохранить в этом формате. В дальнейшем, когда мы изучим на сколько и какая у нас идет заболеваемость в наших организованных коллективах, мы вынесем данный вопрос на межведомственную комиссию и будем дополнительно рассматривать», — заключил Цой.