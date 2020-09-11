Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Бабье лето ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ожидается Бабье лето. Все три дня большая часть территории Казахстана будет под влиянием передней части северо-западного циклона, который несет повышение температуры воздуха. Однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 12-14 сентября.

Лишь на востоке страны погода без осадков, а в ночные и утренние часы местами, по словам синоптиков, будут наблюдаться заморозки и туман.