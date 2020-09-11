Миллиарды на дистанционку и десятина с пенсионных. Как латать бюджет? 11.09.2020 16:00 Евгения САЗОНОВА Общество 148 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 4 Похожие материалы: В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут покупать на накопления жилье, лечиться — Токаев «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана». «Идет генерация процесса, но не результата». «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно». «Марат Шибутов обратился в Генеральную прокуратуру страны» Пенсионный возраст в Казахстане понижать не будут – министр «Порог достаточности» для использования пенсионных накоплений на покупку жилья назван в РК Надо ли давать пенсию от 18 до 35 лет?