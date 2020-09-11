Все, кто подсел на кредиты – медленно убиваемые

Психологический диссонанс сегодня есть в поведении потребителя: с одной стороны, он живет «по привычке», набирая кредиты, с другой стороны, совершенно не думает о том, что завтра будет нечего есть

С октября в Казахстане ставки по долгосрочным депозитам, которые и так считаются высокими, опять подрастут. Это делается с подачи дочки Нацбанка – Казахстанского фонда гарантирования депозитов, который устанавливает максимальные ставки на депозитном рынке.

Вкладчики рады – их деньги востребованы кредитными организациями. Эксперты, увы, эту радость не разделяют. На вопросы интернет-газеты ZONAKZ отвечает эксперт международной брокерской группы Tickmill, экономист Арман Бейсембаев.

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– Арман, мы понимаем, что действия КФГД рекомендательные, но, тем не менее. Почему власть упорно не желает понять одну простую вещь, что слишком высокие ставки по депозитам сдерживают активность на кредитном рынке, поскольку кредитные ставки не имеют шанса на понижение? Как вы думаете, какими соображениями руководствуется монетарная власть, когда стимулирует своими решениями поднимать ставки по депозитам?

– Надо полагать, что повысить ставки по долгосрочным депозитам, которые все же носят рекомендательный характер, — это попытка создать долгосрочные деньги в экономике. Логика понятна – будут долгосрочные депозиты, появятся и долгосрочные кредиты, которых нашей экономике как раз остро не хватает. А то, что долгосрочные депозиты имеют более высокую ставку вознаграждения – это в общем-то нормальная практика, ведь чем дальше от срока размещения срок реализации этого депозита, тем выше и вознаграждение.

Опять же, повышение депозитной ставки на длинном горизонте может стимулировать сберегательную стратегию, и это способствует появлению длинных кредитов. А вот значение ставок уже отражает уровень рисков в экономике, ожидаемую инфляцию, и, соответственно, стоимость денег. Чем выше всевозможные риски, тем выше вознаграждение, которое платят вам по депозиту. Но это же касается и кредитов – чем выше риск невозврата кредита, тем выше по нему ставка – это премия за риск продавца.

Надо понимать, что долгосрочные кредиты у нас и без того дорогие и невыгодные. И если ставки по депозитам меняются в меньшую сторону более охотно, поскольку это риск вкладчика, то ставки по кредитам, как краткосрочных, так и долгосрочных, снижаются не так активно, поскольку это риск кредитора. А риски эти, надо сказать, весьма большие – колоссальные.

Но тут уж вопрос не к Нацбанку, который лишь реагирует на сложившуюся конъюнктуру, а к той политической системе, выстроенной в Казахстане, которая не дает ровным счетом никаких экономических гарантий на длинном горизонте.

– Как вы полагаете, деловая активность в Казахстане зависит от ставок на кредитном рынке или нет?

– Определенное влияние, разумеется, есть. Но деловая активность в стране зависит не только исключительно от кредитных ставок. Помимо этого, имеется серьезный политический навес, который имеет важное значение. Предпринимателю приходится лавировать и выживать между Сциллой и Харибдой постоянно меняющегося карательного, и даже запретительного налогового законодательства, и коррупционной системой, воспринимающей этого предпринимателя в качестве корма и злостного «спекулянта», с которым нужно усиленно бороться. И это несмотря на правильные речи в высоких кабинетах о необходимости развития и поддержки МСБ. На деле становится очевидно, что МСБ в Казахстане существует не благодаря, а вопреки государственной политике.

– Есть ли опасность в том, что кредитование бизнеса снижается (!) – такого еще не было, а кредитование населения, наоборот, растет? Есть ли в этом какие-либо экономические риски?

– Это колоссальные экономические риски. При том, что перекос в сторону потребительского кредитования был всегда, по сути стимулирующий и поддерживающий иностранного производителя.

Уже притчей во языцех стала стандартная ситуация, когда предприниматель, имеющий небольшой бизнес, не может взять кредит в банке, а его работник, получающий зарплату у этого предпринимателя, спокойно кредитуется в этом же банке.

– Ряд банков увеличил свою активность в секторе потребительского кредитования. Рационально ли вообще сегодня, в условиях экономических катаклизмов, потребителям увеличивать свои расходы и, тем более, с помощью кредитного плеча?

– Тут есть два аспекта. С рациональной точки зрения при наступлении кризисного времени, ввиду малопредсказуемой перспективы своих доходов, разумно сберегать и избавляться от долгов по возможности. Поскольку кризис может усугубиться, потребитель может остаться без заработка, а долги останутся и обязанности их выплатить никто не снимет.

А с другой стороны, нынешняя активность потребителя в плане кредитования – это результат и без того снижающегося уровня жизни в стране, это попытка поддержать прежний уровень потребления. С точки зрения логики, это абсолютно неразумно, но психологически такая тактика понятна.

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