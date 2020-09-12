Создание евразийского фонда прямых инвестиций на площадке МФЦА обсуждают в ЕАЭС

Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – Создание евразийского фонда прямых инвестиций на площадке международного финансового центра «Астана» (МФЦА) обсуждают в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«ЕЭК совместно с МФЦА провела семинар по вопросам деятельности институтов развития в ЕАЭС. Ранее о необходимости создания нового института развития и поддержки ЕАЭС в целях выравнивания уровней развития государств высказалась Кыргызская Республика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проработки предложения была сформирована специальная рабочая группа в составе представителей уполномоченных органов исполнительной власти государств ЕАЭС и экспертов под руководством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

«Познакомившись с опытом работы МФЦА, мы можем получить дополнительные представления о возможных путях решения задачи по формированию нового института развития и поддержки ЕАЭС», — сказал Глазьев.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов предложил рассмотреть возможность создания евразийского (регионального) фонда прямых инвестиций на платформе МФЦА.

«Представители финансового центра представили информацию о перспективных направлениях для совместной работы, рассказали о преимуществах, которые дает платформа, включая функционирование в соответствии с английским правом, льготный налоговый режим, широкий спектр финансовых технологий, возможность привлечения международного капитала для финансирования проектов. Представители финансового центра отметили, что биржа МФЦА была создана как международная площадка для привлечения капитала, в том числе для реализации проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Сопряжение с этой инициативой является одной из задач, обозначенных в проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сказано в сообщении.

Как уточнили в комиссии, представители действующих институтов развития государств – членов ЕАЭС – корпорации развития и инвестиций Армении, Банка развития Республики Беларусь, Российско-Кыргызского фонда развития – поделились опытом своей работы и видением возможного взаимодействия в рамках ЕАЭС.

«Предложения по итогам семинара будут включены в материалы к заседанию совета комиссии», — добавили в ЕЭК.