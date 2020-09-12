Сроки временного ввоза авто продлили в ЕАЭС из-за пандемии и возможной второй волны КВИ

Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Сроки временного ввоза автомобилей продлили на полгода в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) из-за пандемии COVID-19 и возможной второй волны коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК на заседании 11 сентября продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории ЕАЭС в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй «волны» распространения КВИ. Страны ЕАЭС поддержали инициативу Республики Беларусь о продлении до 31 марта 2021 года действия соответствующего решения совета ЕЭК №47 от 29 апреля этого года», — говорится в сообщении.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 31 марта 2021 года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.

«Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не могут вернуться домой», — уточнили в ЕЭК.

Также совет ЕЭК приостановил до 31 марта 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

«Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года. Принятие этого решения обусловлено невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить свои обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с КВИ», — пояснили в комиссии.