Аймагамбетов в толпе без маски — полиция и санэпидемиологи начали проверку

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Департамент полиции и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области начали проверку нарушения санитарных норм школой IQanat High School of Burabay, сообщил официальный представитель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев.

«Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщает что департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области совместно с департаментом полиции начата внеплановая проверка школы IQanat High School of Burabay по фактам нарушения санитарных карантинных требований», — сообщил Байтанаев агентству КазТАГ в понедельник.

При этом он отметил, что по итогам проверки к юридическим и физическим лицам, допустившим нарушение требований постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Акмолинской области, будут применены меры административного воздействия по части 1 статьи 425 Административного кодекса Республики Казахстан.

«Кроме того сообщаем, что данное мероприятие с массовым скоплением людей было проведено без предварительного согласования с департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг и Бурабайским территориальным управлением», — добавил Байтанаев.

Ранее в социальных сетях журналист Николай Энелане опубликовал фото с открытия школы, на котором председатель совета директоров Айдын Рахимбаев и еще около 100 человек находятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

«Рахимбаев Айдын Жумадилович, как лично считаете, сколько вы должны заплатить за неправильное ношение маски и ее отсутствие — Т83 340? А сколько должны заплатить 100 с лишним человек, те, кто на первом фото. В каком размере штраф как юрлицу выплачивать самой школе IQanat High School of Burabay? Казахстанский малый бизнес штрафуют нещадно, так почему Вас и школу санврачам не оформить в рамках закона?

Все фото с открытия школы IQanat в Боровом. Почти все снимки выложены Сергеем Хегай», — написал журналист.

В своем комментарии к посту Рахимбаев пояснил, что собравшиеся по команде фотографа сняли маски и задержали дыхание, однако, ни у кого из запечатленных на фото масок ни в руках, ни на подбородке нет.

Кроме того, автор отмечает, что министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также находится в окружении людей без масок на открытии школы.

«На общем фото рядом с Айдыном Рахимбаевым сидит скромный Асхат Аймагамбетов — один из немногих в маске среди больше сотни человек. Я все равно не понимаю, как такое может быть в пандемию. В голове не укладывается…

UPD2. На одном из снимков еще не уехавший министр образования и науки Асхат Канатович стоит в окружении 10 (!) взрослых без маски. Напоминаю, что это тот же министр, который заявляет, что школы открывать нельзя, ибо дети заразят взрослых из групп риска. Асхат Аймагамбетов, как же так, откуда двойные стандарты? Почему одним можно, а другим нельзя? Какой санитарно-эпидемиологический режим будут соблюдать в новой школе?», — пишет Николай Энелане.