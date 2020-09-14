Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Дожди и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана с 15 по 17 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон из районов Карского моря. Циклон вызовет дожди, на севере в центре – сильные дожди с порывистым ветром, возможно выпадение града. Кроме этого, он также принесет понижение температуры в северных и центральных районах в дневные часы до +10+23», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Как уточняется, в южных регионах ожидаются местами грозы.