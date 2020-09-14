Никаких сбережений не имеют 10% казахстанцев — исследование

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. 10% казахстанцев не имеют никаких сбережений, заявляет IDF Eurasia.

«10% респондентов ответили, что вовсе не имеют никаких сбережений», — говорится в информации по исследованию, опубликованной в понедельник.

Согласно опросу, проведенному компанией среди более пяти тысяч респондентов в Казахстане, казахстанцы по-разному подходят к решению вопроса сохранения своих накоплений: 25% респондентов ответили, что предпочитают хранить деньги в долларах, как наиболее надежной «тихой гавани» для своих сбережений, 13% — хранят гарантируемые государством суммы в тенге в отечественных банках на депозитах, 17% — на долларовых депозитах, 10% — инвестируют в недвижимость, 5% — хранят не очень большие суммы просто дома, чтобы были всегда под рукой, 17% — инвестируют в собственный или чужой бизнес и 3% — инвестируют в фондовый рынок.