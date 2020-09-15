Караганда. 15 сентября. КазТАГ – Балхашский медеплавильный завод проверят после жалоб горожан на загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

«На основании обращения граждан, а также акима города Балхаш департамент экологии Карагандинской области при минэкологии планирует провести внеплановую проверку Балхашского медеплавильного завода. В его адрес уже направлено уведомление. Сейчас на регистрации также находится заявление о проверке компании. Выезд со специалистами лаборатории для осуществления всех проверочных мероприятий планируется на завтра. О результатах проверки сообщим дополнительно», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Ранее в социальных сетях было размещено видео жителей Балхаша с жалобами на загрязненный воздух в городе. Причиной такого состояния горожане называли работу предприятий на территории Балхаша, прежде всего, местного медеплавильного завода.