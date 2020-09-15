Мамин отчитался перед Токаевым

Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь-август текущего года», — говорится в сообщении во вторник.

Премьер-министр доложил, что за восемь месяцев в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в машиностроении – на 16,3%, в том числе автомобилестроении – на 51,8%, а также фармацевтике – на 34,1%, легкой промышленности – на 11%, химической промышленности – на 3,1% и производстве готовых металлических изделий – на 18,8%.

В 2020 году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 206 проектов на общую сумму Т996 млрд . Это позволит увеличить объем производства на Т1,3 трлн, экспорта – на Т325 млрд, создать порядка 19 тыс. новых рабочих мест.

Объемы строительства увеличились на 6,5%, ввод жилья – на 6,4% или порядка 8,1 млн кв. м. С начала года построена 71 тыс. единиц жилищ, что на 8,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 4,9%, объем производства продуктов питания вырос на 3,6%.

Аскар Мамин отметил, что принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары на уровне 4,4%, что в два раза ниже прошлогодних показателей (8,7%).

С начала года мерами содействия занятости в рамках государственных программ охвачено 847 тыс. человек, что на 82,1% превышает показатели прошлого года.

По итогам встречи глава государства указал на важность реализации мер по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, внедрению новых технологий в производственные процессы, стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований.