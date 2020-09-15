Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Около 30 уголовных в отношении сетевой компании Qnet расследуют в Казахстане, сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Санжар Адилов.

«По компании Qnet хотел бы доложить о том, что головной офис данной компании расположен в Малайзии, подразумевает проведение сетевого маркетинга, в ходе которого люди вовлекаются путем продажи различных ювелирных изделий, первоначальная сумма взноса – $30. В настоящее время мы зарегистрировали 211 обращений граждан, в целом по стране расследуется 29 уголовных дел», — сказал Адилов на брифинге во вторник.

В Алматинской области, по его словам, по статье 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК в отношении представителей Qnet расследуется 20 уголовных дел.

«Потерпевшими признаны 220 человек. Сумма установлена материального ущерба составляет Т160 млн», — уточнили в ведомстве.

Как отметил Адилов, МВД уже направило международное следственное поручение в Малайзию относительно компании Qnet.