Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Полиция Казахстана расследует 27 случаев мошенничества в сфере долевого строительства, сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

«В настоящее время мы расследуем 27 уголовных дел по мошенничествам, совершенным при долевом строительстве. По данным уголовным делам 305 человек мы признали потерпевшими, причинен материальный ущерб на сумму свыше Т3 млрд 200 млн», — сказал Адилов на брифинге во вторник.

В частности, он отметил, что в Нур-Султане ведется расследование в отношении застройщиков жилых комплексов «Шыгыс» и Expo New Life.

«В настоящее время следственным управлением департамента полиции Нур-Султана расследуется уголовное дело по мошенничеству в отношении застройщика жилого комплекса «Шыгыс». По данному уголовному делу у нас признано потерпевшими 24 потерпевших, Т184 млн 900 тыс. составила предварительная сумма ущерба. Также в Нур-Султане расследуется уголовное дело по заявлению дольщиков жилого комплекса Expo New Life в отношении ТОО «Шанг Хи груп». По этому уголовному делу мы зарегистрировали два эпизода. Сумма ущерба составила свыше Т2 млрд. И в Мангистауской области при строительстве жилого комплекса «Махаббат» расследуется уголовное дело. По этому уголовному делу потерпевшими признаны 21 дольщик, сума ущерба — свыше Т252 млн», — сказал Адилов.

При этом он отметил, что все уголовные дела по долевому строительству находятся на контроле министерства внутренних дел.